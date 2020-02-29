جريمة قتل مروعة في تايلاند لزوجين صينيين والسبب ليس "كورونا"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الشرطة في تايلاند تفاصيل جريمة قتل مروعة استهدفت زوجين صينيين، وفدا إلى البلاد في رحلة سياحية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الجناة وضعوا الزوجين في حقيبتي سفر بعد تقييدهما، وهما على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر بينغ، وسط تايلاند.

وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون "30 عاماً"، بعدما لاحظ صياد في النهر حقيبة سوداء تطفو على الماء.

وقالت الشرطة إن غواصيها يواصلون البحث عن زوجة الرجل تشو بينغ "28 عاماً"، التي يعتقد أنها ألقيت أيضا في النهر وبنفس الطريقة.

ووصل الزوجان إلى تايلاند في وقت سابق من فبراير الجاري مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضلا البقاء فيما عاد الآخرون إلى بلادهم، ما دفع أهل القرية إلى قتلهم.

وخلص تشريح الجثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وضع في الحقيبة.

وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل متورطون في جريمتي القتل.