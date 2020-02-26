أغذية تزيد الخصوبة وأخرى تقضي على فرص الإنجاب

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة، أجريت في جامعة هارفارد، أن تناول أطعمة معينة تتحكم في نسب الخصوبة، وإنتاج الحيوانات المنوية عند الرجال، ما يؤثر بشكل كبير في قدرة الإنجاب.

وكشف الباحثون أن أولئك الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بالأسماك، والدجاج، والفواكه، والخضار، والماء، ينتجون أكبر عدد ممكن من الحيوانات المنوية، ولديهم حجم خصيتين أكبر مقارنة بالذين يتناولون اللحوم الحمراء.

وتأتي النتائج، التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، بعد تحليل الصحة، وعادات الغذاء لنحو 2935 رجلاً دنماركياً، بمتوسط عمر 19 عاماً، خلال امتحانات القبول بالخدمة العسكرية.

وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open، أن النباتيين يحتلون المرتبة الثانية عادة عندما يتعلق الأمر بقياس حجم الخصية، والحيوانات المنوية. أمّا الذين يتناولون حمية "سكاندي" من الألبان والسمك المدخن، فقد احتلوا المرتبة الثالثة، وأن الذين يتناولون الوجبات السريعة تقل لديهم الخصوبة بصورة واضحة.