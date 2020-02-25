شراب لذيذ يضع حدا لنزلات البرد والسعال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد خبراء تغذية أن الزنجبيل قادر على مكافحة نزلات البرد والسعال اذا ما تم مزجه بالعسل وشربه في كوب من الماء.

ووجدت دراسة أجرتها مستشفى ST.Bartholomew بلندن أن الزنجبيل يخفض معدل نسبة الكوليسترول في الدم. يستعمل مغلي الزنجبيل المحلى بالعسل لحالات البرد والسعال وطرد الأرياح وتسكين المغص؛ وذلك بأخذ ملء ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وإضافتها إلى ملء كوب ماء مغلي وترك المزيج ينقع مدة 15 دقيقة ثم يضاف ملء ملعقة عسل نحل كبيرة ويمزج جيدا ثم يشرب بمعدل كوب في الصباح وآخر عند النوم.

وكان الزنجبيل بحسب الدراسة الأكثر تأثيراً كمضاد للقيء من الأدوية المشيدة.

وفي الصين أجريت تجارب على المرضى الذين يعانون من الزحار، ووجدوا أن 70% من المرضى الذين يعانون من الزحار قد شفوا، كما درس الزنجبيل كمضاد للبكتيريا وللفطريات وللقرحة وكمخفف للآلام، حيث تمت دراسة ست دراسات إكلينيكية وأثبتت فاعلية الزنجبيل، وكانت هناك دراسة أخرى على الكوليسترول.