تونس تتجه لإلغاء رحلات جوية تحسبا لانتقال "كورونا"

المصدر: تونس - د ب أ

قال مدير شركة الخطوط التونسية اليوم، إن السلطات تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء رحلات على خلفية تفشي فيروس كورونا القاتل.

وقال مدير الشركة الياس المنكبي إن الشركة تنتظر قرارا قد يتم الاعلان عنه يوم غد، إثر اجتماع رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بوزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأوضح المنكبي"ليس في مقدور الشركة اتخاذ القرار الآن. ننتظر اجتماع الوزير مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".

وتابع المنكبي "المسألة مرتبطة بالأمن القومي. قد نضطر لإلغاء بعض الرحلات التي تمثل خطرا لتفشي فيروس كورونا".

وتمثل ايطاليا أقرب وجهة أوروبية إلى تونس، وهي أحدى أكثر المناطق التي يمكن أن يتسرب منها الفيروس بعد اعلان سادس حالة وفاة في هذا البلد.

ولم تعلن تونس حتى اليوم أي حالة اصابة بالفيروس.