الكويت تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الیوم الاثنین أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مشھد بإيران أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزراة في بیان صحفي أن "الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما وھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الھیئة الطبیة".

وأكدت أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".

وأضافت أن "وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس كورونا كوفيد 19."