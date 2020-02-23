رواية أميركية تناولت «كورونا» عام 1981 تثير ضجة عالمية

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

مازالت الأنباء تتوالى حول أسباب ظهور الفيروس المرعب "كورونا"، وكيفية انتشاره المفاجئ، وتحوله إلى مرض العصر في فترة قياسية، وعبوره الحدود الصينية ليصل إلى العالم كافة.

ومن بين الأنباء الأكثر إثارة، الحديث، أخيراً، عن جزء من رواية لكاتب أميركي، نشرت مطلع الثمانينات، تحدث عن الفيروس القاتل كمرض عالمي مصدره مدينة ووهان الصينية، سببه الرئيس هو محاولة إنتاج سلاح بيولوجي عسكري يحمل اسم «ووهان 400»، وقد انتشر في المدينة عن طريق الخطأ.

الحديث عن الرواية، التي تحمل اسم "عيون الظلام"، أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن السطور التي كتبها الروائي الأميركي دين كونتز عام 1981، خصوصاً أن الكاتب لم يعلق رغم المحاولات لإجراء اتصال معه، حسب موقع abcnews الأميركي.

الكاتب والروائي الأميركي دين كونتز يبلغ من العمر حالياً 75 عاماً، وقد درس في جامعة شبينسبورغ بولاية بنسلفانيا، وفاز بمسابقة الخيال برعاية مجلة الأطلسي الشهرية. وبعد التخرج في عام 1967، عمل مدرساً للغة الإنجليزية في مشانيسبورغ بنسلفانيا، وعرف برواياته التي تحمل صبغة تشويق غامضة، وكذلك تمتزج في رواياته عناصر رعب، وخيال علمي، وغموض، وسخرية. وقد ظهرت عناوين بعض كتبه في قائمة النيويورك تايمز لأعلى الكتب مبيعاً.