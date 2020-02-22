تعويض مليون جنيه مصري لزوجة أصيبت بالإيدز من زوجها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة مصرية الأول من أمس بتعويض سيدة بمبلغ مليون جنيه مصري من زوجها لإصابتها بالإيدز منه، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم صدر عن محكمة مدني كلى أبو حمص في محافظة البحيرة، شمالي القاهرة، والذي قضى بمنح الزوجة وهي في العقد الثاني من عمرها، التعويض لإصابتها بالإيدز من زوجها الذي كان يعرف بإصابته بالمرض ولم يعلمها بذلك.

وكانت الزوجة اكتشفت إصابتها بالإيدز أثناء متابعتها للحمل مع أحد الأطباء، عقب إجراءها للتحاليل الطبية اللازمة.

وبعدها اكتشفت الزوجة أن زوجها يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعلمت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها، وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.

ونقلت الصحيفة عن محامي الزوجة، قوله إنه قدم للمحكمة إفادة من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية ومديرية الصحة بالإسكندرية، تفيد أن المدعى عليه يحمل فيروس الإيدز قبل الزواج من موكلته.

وأشار المحامي إلى أن ما دفع الزوجة لرفع دعوى التعويض، هو أن الزوج رفض دفع مبلغ 750 جنيه شهريا تكاليف علاجها حسبما حكمت به جلسة عرفية بين الأسرتين.