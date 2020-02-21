"فيديو مرعب" لمتزلج بين الحياة والموت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات مصورة تعرض متزلج لمأزق خطير حيث ظل معلقا بجرف صخري لمدة ساعتين، بمنتجع "ويسلر بلاك كومب" في كندا، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشارك مدرب التزلج في المنتجع الشهير أوليفر روي، الفيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، وقد بدا فيه متزلجا يتفادى السقوط من جرف شديد الانحدار، تجنبا لإصابة قد تكون قاتلة.

وأوضح روي أن الرجل كان معلقاً على الجرف، دون أن يكون أمامه أي خيارات للصعود للأعلى أو النزول للأسفل، باستثناء التشبث بالمكان.

ووصل رجال الإنقاذ للموقع عقب تلقيهم لنداء استغاثة، حيث أنقذوا الرجل العالق مستخدمين الحبال، دون تعرضه لإصابات خطيرة.