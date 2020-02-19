أفضل 10 وظائف على مستوى العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع Glassdoor، وهي شركة للبحث عن وظائف والتي تجمع المعلومات مثل الرواتب والتصنيف الوظيفي من العديد من المستخدمين، بيانات تعرف بـ 10 وظائف جاءت ضمن قائمة أكثر الوظائف دخلاً في العالم التي تجمع بين الدخل المرتفع والمكانة الاجتماعية على النحو التالي:

1. وظيفة المهندس

يشير الموقع إلى أن مهنة المهندس بتخصصاته المختلفة (معماري، كيميائي، كهربائي) عليها إقبال كبير، وهي من المهن التي توفر دخلاً طيباً لأصحابها.

2. وظيفة الممرض

يؤكد الموقع أن المهن المتعلقة بالرعاية الصحية عليها إقبال كبير، سواء من أصحاب المهن أو من المؤسسات الصحية، ورغم إجهاد مهنة التمريض فانها توفر دخلاً كبيراً لأصحابها.

3. وظيفة المعلم

رغم المعوقات التي تعتري عمل المعلم في العصر الحالي، فإن مهنة المعلم مازالت من المهن المطلوبة وذات الشعبية، ويؤكد الموقع أن إجازة الصيف الطويلة والرواتب الثابتة تلعب دوراً كبيراً في إقبال كثيرين على مهنة التدريس.

4. وظيفة طبيب الأطفال

يأتي الطب على رأس قائمة أكثر الوظائف دخلاً في العالم، وتنتمي مهنة طبيب الأطفال إلى وظائف الرعاية الصحية التي تنفق عليها المجتمعات الكثير من المال، طبيب الأطفال من أكثر المهن التي يتمناها الجميع، والفضل يعود إلى الدخل الكبير الذي تحظى به.

5. اختصاصي العلاج الطبيعي

في ظل التطور السلبي الذي اجتاح أجساد الناس في العصر الحالي، احتل اختصاصي العلاج الطبيعي المركز الأول بين الوظائف المغرية، ويشير الموقع إلى أن العلاج الطبيعي أصبح من أكثر المجالات التي عليها طلب.

6. وظيفة المحامي

بما أن النزاعات لا تنتهي بين الناس والشركات وحتى الدول، فلا غنى عن المحامين. وبالطبع فإن دخل المحاماة يختلف من شخص لآخر، لكن عموماً يحقق المحامي دخلاً كبيراً جداً، فالمحاماة تعتبر المهنة الثانية بعد الطب بالنسبة إلى أكثر المهن دخلاً في العالم.

7. الأستاذ الجامعي

لا يحظى الأستاذ الجامعي براتب كبير فقط، وإنما يحظى بمكانة علمية واجتماعية مرموقة في نظر المجتمع، ورغم أن دخل أستاذ الجامعة تلعب فيه عوامل عديدة؛ مثل الخبرة واسم الجامعة التي ينتمي إليها، فإنها وظيفة يتمناها الجميع فهي تجمع بين الدخل الكبير والاحترام.

8. مضيفة الطيران

تعد وظيفة مضيفة الطيران من أفضل الوظائف في العالم المغرية لفئة كبيرة من الجنس الناعم، فبالإضافة إلى أنها تقدم فرصة ذهبية للتعرف على كثير من دول العالم، فهي تقدم أيضاً دخلاً مغرياً.

9- مدير تسويق

مدير التسويق هو الشخص المسؤول عن إدارة المبيعات للشركة، ويجب أن يكون قادراً على الابتكار، والتطوير، والحفاظ على موقع شركته في السوق، ولعل أهم ما يميز مدير التسويق الناجح قدرته على مواجهة الأزمات التي قد تتعرض لها الشركة؛ نتيجة وجود شركات أخرى منافسة لها في السوق، ومن الجدير بالذكر أنّ مدير التسويق يترأس فريق تسويق ناجحاً، يوجههم نحو الأهداف التي تمكنه من بيع أكبر قدر ممكن من السلع، أو تقديم خدمات للجمهور

10-مهندس DevOps

وظيفة مهندس DevOps هي واحدة من الوظائف التي تجمع بين قسم التطوير والعمليات حيث يقوم مهندس الـ DevOps بمساعدة المؤسسة على بناء أنظمة تقوم بتحسين تجربة العملاء وحل المشكلات الخاصة باستخدام الموقع أو البرنامج التي تقدمه المؤسسة للعملاء وتتضمن مسؤوليات هذه الوظيفة على نشر التحديثات المختلفة للمنتجات وتحديد مشكلات الإنتاج وتنفيذ عمليات التكامل التي تلبي احتياجات العملاء؛ لذلك تحتاج الوظيفة خلفية قوية في هندسة البرمجيات والتعامل مع لغات البرمجة مثل (Python، Ruby) وغيرها من اللغات المتعددة بما يساعد على تنفيذ عمليات التشغيل بشكل أسرع وأكثر دقة وأماناً.