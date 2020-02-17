مواد غذائية تجعل الإنسان أكثر سعادة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء الطب في مستشفى مايو بولاية أريزونا الأمريكية، مواد غذائية قادرة على تحسين الصحة النفسية للإنسان بعد تناولها.

ونصح الأطباء بتناول البقوليات والأسماك والمكسرات والبروكلي والسبانخ والبيض لتحسين المزاج، لأن أنواع الأسماك الدهنية تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3، التي تساعد على تخفيف أعراض الاكتئاب، وتحفز إنتاج هرمونات السعادة – سيروتونين ودوبامين.

أما البقول والمكسرات والبيض، فتحتوي على أحماض أمينية من ضمنها التربتوفان، المهم والضروري للحفاظ على توازن هرمون السيروتونين في الجسم. علاوة على أن التربتوفان مهم للإنسان للنوم الطبيعي واليقظة.

أم عن السبانخ والبروكلي، فهما غنيان بحمض الفوليك، الذي في حال نقصه بالجسم يسبب اضطراب النوم والاكتئاب.

واستنادا إلى هذا، يؤكد الخبراء على أن هذه المواد تساعد فقط على تحسين المزاج والحالة النفسية. لذلك عند ظهور أعراض الاكتئاب يجب قبل كل شيء مراجعة الطبيب الأخصائي.