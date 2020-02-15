امرأة عاشت في بيتها مع 130 قطة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فوجئ رجال إنفاذ القانون في موسكو بعثورهم على عشرات القطط في حالة مزرية من الجوع والإهمال في شقة صغيرة تتألف من غرفة وصالة فقط، في إحدى الأبنية السكنية تملكها سيدة روسية.

وكان جيران السيدة قد اشتكوا من انبعاث روائح كريهة للغاية وضوضاء مزعجة من إحدى الشقق نغصت عليهم حياتهم، ما جعلهم يلجأون إلى الشرطة.

ومن خلال التحقيقات تبين أن قاطنة الشقة كانت قد عثرت على قطة "حامل" في حالة من وهن وضعف على قارعة طريق، لتقرر إحضارها إلى بيتها والاعتناء بها وبصغارها.

وخلال أربع سنوات فقط، اجتمعت في شقة تلك السيدة نحو 130 قطة على أمل أن تقدم لهم المأوى والغذاء، ولكن يبدو أن دخلها لم يكن كافيا للقيام بتلك المهمة، لكنها فشلت في رعاية الحيوانات حيث لم تقدم لهم الطعام الكافي ولا الرعاية الكاملة.

ولم تكشف الصحيفة عن مصير تلك المرأة، وفيما إذا كانت ستواجه أي تهم تتعلق "بالإساءة إلى الحيوانات" بعدما وجدت القطط لديها في حالة مؤسفة.