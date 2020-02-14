طفل في الخامسة ينقذ 7 أشخاص من موت محقق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أنقذ طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره 7 أشخاص وكلب من الموت بعد أن اندلع حريق في منزله بسبب ماس كهربائي.

إذ سارع الطفل إلى إخراج أخته التي تبلغ عامين من نافذة الغرفة التي كانا نائمين فيها، بعد أن استيقظ على حريق كبير، ثم عاد لينقذ كلبهما، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وامتدت النيران إلى المنزل المجاور حيث يقطن عمه وجده مع 4 من أفراد العائلة في مقاطعة براتو في ولاية جورجيا.

وعلى الفور، سارع الطفل إلى منزل عمه وأوقظ النائمين قبل أن تلتهمهم النيران القوية، مما جعل رئيس دائرة الإطفاء يشيد بفطنة وذكاء الطفل.

وستقوم إدارة الإطفاء بتكريم الطفل ومنحه لقب "رجل إطفاء فخري"، وذلك بحضور حاكم ولاية جورجيا.