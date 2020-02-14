"داء اليد والقدم" يحمل مفتاح علاج أكثر أنواع السرطان قوة في العالم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تشير دراسة جديدة إلى أن داء اليد والقدم يمكن أن يحمل مفتاح علاج أكثر أنواع السرطان قوة في العالم، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني

ووجد علماء بريطانيون أن الفيروس يحتوي على بروتين يقتل خلايا ورم البنكرياس، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة لأكثر أنواع السرطانات فتكا بمصابيها حول العالم، حيث ينجو واحد فقط من كل عشرين مريضا بعد خمس سنوات من التشخيص.

وحددت الدراسة وجود جزء من الببتيد أو البروتين في الفيروس قادر على استهداف 'v' 6 ، وهي جزيء موجود على سطح خلايا سرطان البنكرياس.

وغالبا ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت متأخر لأن الأعراض المبكرة قد تكون غير محددة في مراحله المبكرة، وهناك القليل من خيارات العلاج لمرضى سرطان البنكرياس، كما يصبح السرطان مقاوما للعلاج الكيميائي بعد مضي فترة على البدء بالعلاج.