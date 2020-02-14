جدارية جديدة لـ "بانكسي" بمناسبة عيد الحب

المصدر: لندن - رويترز

أهدى فنان الشوارع البريطاني بانكسي مدينته بريستول في غرب انجلترا جدارية جديدة بمناسبة عيد الحب تصور فتاة صغيرة بيدها مقلاع لكنه أطلق زهورا حمراء.

وتظهر الجدارية فتاة تغطي جزءا من رأسها بوشاح ومرسومة بالأبيض والأسود على جانب حائط منزل في منطقة بارتون هيل في بريستول.

وتمسك الصغيرة في إحدى يديها بمقلاع بينما كانت الأخرى وراءها وكأنها قد أطلقت للتو مقذوفا، وفي الطرف الآخر وعند نهاية مرمى المقلاع بقعة حمراء ساطعة مثل بقعة دماء، مصنوعة بأوراق الزهور البلاستيكية الحمراء، وظهرت الجدارية صباح يوم الخميس أي قبل يوم من عيد الحب.

وعادة ما يحاول بانكسي في لوحاته التي يتخذ من الشارع معرضا لها جذب الانتباه لقضايا اجتماعية بإضافة لمحات من الكآبة على مشاهد مبهجة.