242 حالة وفاة و15 ألف إصابة في يوم واحد بسبب كورونا في الصين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم - وكالات

وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1355 حالة على الأقل، منها 242 حالة وفاة في يوم واحد، إضافة الى 15 ألف اصابة جديدة، بحسب ما أعلنته السلطات الصحية في الصين.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 60 ألفا، معظمها في مقاطعة هوبي، وهي بؤرة انتشار المرض، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون محليون إعادة تغيير طريقة تشخيص حالات الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وذكرت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية أن إجمالي 3441 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.