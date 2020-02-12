    فيديو لعجوزين صينيين مصابين بكورونا يحظى بانتشار كبير على وسائل التواصل

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية رجلاً صينياً، عمره 87 عاماً، يتولى رعاية زوجته المصابة بفيروس كورونا، وهي ممدة على سرير في غرفة بالمستشفى، فيما كان يحمل مصلاً طبياً وطعاماً.

    الفيديو حظي بانتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد معرفة أن الزوج المسن مصاب أيضاً بالمرض، ويحاول التخفيف عن زوجته، واعداً إياها بالحب الأبدي، فيما ظهرت الزوجة متأثرة للغاية.

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