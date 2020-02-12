فيديو لعجوزين صينيين مصابين بكورونا يحظى بانتشار كبير على وسائل التواصل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية الحكومية رجلاً صينياً، عمره 87 عاماً، يتولى رعاية زوجته المصابة بفيروس كورونا، وهي ممدة على سرير في غرفة بالمستشفى، فيما كان يحمل مصلاً طبياً وطعاماً.

I’ll love you forever, every single day of forever: An 87-yr-old man diagnosed with #COVID19 held an infusion bottle to visit his wife, also a #COVID19 patient, from the ward next door and patiently gave her water and food. Hope you recover soon! pic.twitter.com/LXH1AxINsU — People's Daily, China (@PDChina) February 12, 2020

الفيديو حظي بانتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد معرفة أن الزوج المسن مصاب أيضاً بالمرض، ويحاول التخفيف عن زوجته، واعداً إياها بالحب الأبدي، فيما ظهرت الزوجة متأثرة للغاية.