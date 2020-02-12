حصيلة جديدة للمصابين بكورونا على سفينة «دياموند برنسيس» في اليابان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ارتفع إجمالي حالات الإصابة على متن السفينة «دياموند برنسيس» إلى 174 حالة، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كية»، اليوم، بعد تسجيل 39 حالة إصابة جديدة على متن السفينة التي ترسو في ميناء يوكوهاما الياباني، كما تأكدت إصابة مسؤول بالحجر الصحي بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأن الاختبارات التى أجريت على 53 شخصاً آخرين أثبتت إصابة 29 راكباً بالفيروس، من بينهم فتاة صغيرة وعشرة من أفراد طاقم السفينة وعشرة مواطنين يابانيين.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في اليابان 203 حالات.