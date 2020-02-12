طفل مواطن يغير عبارة عمرها 100 عام لعلامة حلويات عالمية بتغريدة على "تويتر"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم يكن الطفل الإماراتي سلطان عبدالله محمد سمر، البالغ من العمر ثمانية أعوام، من إمارة رأس الخيمة، يعلم أنه سينضم إلى قائمة أبطال التغيير في العالم العربي بدعوته إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، حينما غرد، بمساعدة شقيقته الكبرى، لينتقد عبارة عمرها 100 عام، مكتوبة على علامة عالمية لمسحوق حلويات شهير.

سلطان طالب الشركة المصنعة بالمساواة بين الجنسين، في صياغة العبارة التي تشرح كيفية صنع قالب الكيك. فقد لاحظ الطفل أن علامة "بيتي كروكر" العالمية تتعين عليها إعادة النظر في صيغة المخاطبة المكتوبة باللغة العربية على عبواتها، وأن من واجبه توجيه هذه الرسالة عبر تغريدة للشركة.

ورأى سلطان، الذي يهوى تحضير المخبوزات بصحبة أفراد أسرته، أن طريقة التحضير المكتوبة باللغة العربية على عبوة "حلوى بالكوب، كيك بالشوكولاتة الثلاثية" موجهة للفتيات فقط، فأفصح عن مشاعره لشقيقته الكبرى التي نشرتها بتغريدة، وأشارت إلى حساب "بيتي كروكر". وقالت التغريدة التي لاقت تفاعلاً واسعاً (الأعزاء "بيتي كروكر" سلطان عنده اعتراض بسيط على صيغة المخاطب الموجودة على علبكم؟".

وصلت التغريدة إلى مسامع "بيتي كروكر"، فسارعت العلامة إلى العمل على استبدال تلك الصيغة بأخرى مناسبة لجميع المستهلكين، بصرف النظر عن جنسهم أو عمرهم. لكن المهمة لم تكن بسيطة، فهي واحدة من أكبر العلامات التجارية في المنطقة ويتطلب ذلك إعادة كتابة التعليمات وتصميمها على أكثر من 40 منتجاً، ثم إعادة طباعة 20 مليون عبوة، لضمان أن اللغة المستخدمة لا تخاطب جنساً دون آخر، عملاً برأي الطفل سلطان أن المطبخ للجميع.