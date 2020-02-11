بالفيديو.. ظاهرة "غير مألوفة".. الثلوج تتساقط في بغداد

في ظاهرة غير مألوفة، شهدت اليوم الثلاثاء مناطق مختلفة من بغداد تساقطاً للثلوج، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن مراسلها في العراق.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع توثق تساقط الثلوج في العاصمة العراقية وعدد من المناطق الأخرى.
🔴— طقس (@tqqs) February 11, 2020
فيديو
ثلوج تاريخية تسقط بكثافة على #بغداد #العراق
الثلاثاء ١٧-٦-١٤٤١هـ
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وتتعرض بلاد الشام والعراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ تبلغ ذروتها اليوم، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.
سبحااااان الله ..— علي منذر الغراوي (@AliMunther0) February 11, 2020
لأول مرة في حياتي أرىٰ ثلوج تسقط في بغداد / العراق #ثلوج_في_بغداد pic.twitter.com/Wg4U5VdhJS
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير إعلام هيئة “الأنواء الجوية” قوله إنه من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة أربعة أيام اعتبارا من السبت ولغاية الثلاثاء، حيث تكون الرياح المسجلة شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة من 30 إلى 40 كيلو متراً في الساعة".