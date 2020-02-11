    بالفيديو.. ظاهرة "غير مألوفة".. الثلوج تتساقط في بغداد

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    في ظاهرة غير مألوفة، شهدت اليوم الثلاثاء مناطق مختلفة من بغداد تساقطاً للثلوج، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن مراسلها في العراق.

     

    وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع توثق تساقط الثلوج في العاصمة العراقية وعدد من المناطق الأخرى.

     

    وتتعرض بلاد الشام والعراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ تبلغ ذروتها اليوم، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.

     

    ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير إعلام هيئةالأنواء الجويةقوله إنه من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة أربعة أيام اعتبارا من السبت ولغاية الثلاثاء، حيث تكون الرياح المسجلة شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة من 30 إلى 40 كيلو متراً في الساعة".

     
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