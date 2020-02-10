فيديو "قاسٍ".. أم تلتقي ابنتها المتوفاة بعد 4 أعوام!

المصدر: مروة سليم - دبي

تمكنت تقنية الواقع الافتراضي من جمع شمل أم بابنتها المتوفاة منذ 4 أعوام في كوريا الجنوبية.

وتم انشاء محاكاة تضم الفتاة "نايون" التي كان عمرها وقت الوفاة 7 أعوام مع الأم جانغ جي سونغ وفق فيلم وثائقي استخدم خلاله تقنية "VR"، لتنظيم المواجهة العاطفية.

كما استخدم فريق العمل نموذج وجه وجسم وصوت الطفلة لالتقاط الحركة وإحياء الفتاة افتراضياً.

وظهرت جانغ وهي تقف أمام شاشة خضراء بينما ترتدي سماعة رأس "VR" وقفازات خاصة تشعر باللمس، وتتحدث مع ابنتها وتحاول لمسها.

وكان الموقف مؤثر جداً حين أجهشت الأم بالبكاء لحظة رؤيتها لابنتها، في وقت كان والد نيون وشقيقها وشقيقتها، يشاهدونها متأثرين.

وقالت جانغ "قابلت نايون، ربما لفترة قصيرة للغاية، لكنني كنت سعيدة، لقد كان حلماً لطالما رغبت فيه".

وعلى الرغم من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع إلا أن البعض رفضوا استخدام مثل هذه التقنيات لمواقف الوفاة، واصفين المقطع بأنه شديد القسوة، وأن ما تعرضت له هذه الأم ربما أسعدها للحظات لكنه سيعيد بث الحزن في قلبها من جديد.. هل أنت مع أم ضد؟