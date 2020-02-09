تعرّف إلى عشاء مرضى "كورونا" في مستشفى صيني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لاتزال بعض المستشفيات في الصين تقدم وجبات غير تقليدية لمرضاها، بمن فيهم مرضى "كورونا"، على الرغم من بعض الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش.

فقد قدّم أحد مستشفيات مدينة ووهان، التي تعد بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطعاً مصوراً يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة".

ويعتقد الخبراء أن فيروس "كورونا" المعدي الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، انتقل إلى البشر من الحيوانات، خصوصاً الخفافيش والثعابين.

ويعد لحم السلحفاة الناعمة مفيداً في الطب الصيني التقليدي، ويعتقد الصينيون أن السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.

ويأتي هذا النوع من السلاحف من البراري أو من المزارع الخاصة بتربيتها، وعادة ما تغلى في الماء لصنع مرق مغذٍّ.