في حالة نادرة.. سيدة تعاني نمو "الرموش" في فمها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعاني سيدة من حالة طبية نادرة تجعل شعراً يشبه الرموش ينمو على لثتها داخل فمها، وفقاً لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وتعود حالة السيدة إلى عام 2009، عندما لاحظت نمو الشعيرات الصغيرة داخل فمها، وشخّص الأطباء حينها حالتها بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، وعالجوها بجراحة في الفم وحبوب منع الحمل.

وتوقفت الشعيرات عن النمو لمدة ست سنوات، لتعود للظهور بعد أن توقفت عن تناول الحبوب، ونتيجة لذلك بدأ الشعر في الظهور ليس فقط في اللثة، ولكن أيضاً على ذقنها وعنقها.

ويعد نمو الشعر المتعلق بمتلازمة تكيس المبايض شائعاً إلى حد ما، وتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض نمواً مفرطاً للشعر على الوجه أو الظهر أو الأرداف.

ومع ذلك، فإنه من غير المعتاد للغاية رؤية نمو الشعر داخل الفم، وفقاً للباحثين.

ولايزال سبب نمو الشعر في الفم غير واضح، ويأمل الباحثون الآن في إجراء مراجعات متابعة للمساعدة في فهم العملية بشكل أكبر.