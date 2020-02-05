ما الفرق بين الإنفلونزا العادية وفيروس "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد أطباء يعملون في مستشفى جينينتان في ووهان الصينية أن أعراض الإنفلونزا العادية لا تختلف عن أعراض فيروس الكورونا ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم والعطس والسعال وانسداد الجيوب وغيرها من الأعراض الكثيرة.

وقال هؤلاء الأطباء إن التمييز بين كورونا والإنفلونزا العادية غير ممكن إلا من خلال إجراء تحليلات مجهرية للدم واختبارات مصلية، كما أشاروا إلى أن فترة حضانة "فيروس كورونا" تصل إلى 12 يوما ما يعني إمكانية انتقال الفيروس من المصاب إلى آخرين دون معرفة المريض.

وفي معلومة لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس قادر على الحياة والانتشار مدة تصل إلى 6 أيام، مع سهولة انتقاله بمجرد التنفس أو استخدام أدوات المريض أو ملامسة الأسطح الملوثة.