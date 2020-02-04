طائرة كندية تهبط اضطرارياً بعد تعرضها لعطل فني بعد الاقلاع

المصدر: مدريد - د ب أ

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران "إير كندا" وعلى متنها 128 شخصا بسلام في مطار باراخاس في العاصمة الاسبانية مدريد بعد تعرضها لعطل فني بعد الاقلاع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء تغريدة لشركة "إينا" التي تدير المطار جاء فيها أن الطائرة هبطت اضطراريا "بدون حوادث" بعد الساعة السابعة مساء في مدريد، ويقوم المهندسون بفحصها في الوقت الحالي.

ونقلت بلومبرج عن متحدثة باسم شركة "إينا" قولها في محادثة هاتفية إن الطائرة التي كانت متجهة إلى تورنتو في رحلتها الجوية رقم إي سي 837ألغت الرحلة إلى كندا.

وأضافت أن الطائرة وهي من طراز بوينج 767-300 أخذت تحلق لعدة ساعات فوق وسط اسبانيا لاستنفاد الوقود.

وقالت شركة "إير كندا" في بيان قبل هبوط الطائرة إن "الرحلة الجوية تعرضت لمشاكل في المحرك بعد الاقلاع"، وأضافت أن أحد الإطارات انفجر أثناء الاقلاع، وهو واحد من عشرة إطارات في الطائرة".