بالفيديو.. لحظة وصول الطلاب السعوديين إلى الرياض قادمين من ووهان الصينية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصلت طائرة سعودية، اليوم، إلى الرياض وعلى متنها 10 طلاب أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا، وسيبقى الطلاب تحت الحجر الصحي احترازياً.

وقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم، تعليق الرحلات إلى مدينة "غوانزو" الصينية، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار يبدأ من مساء اليوم.

وأفادت المعلومات بأن طائرة سعودية أجلت طلاباً من مدينة ووهان الصينية، وأن الرحلة وصلت الرياض.

وتوضح اللقطات أدناه لحظة وصول الطلاب السعوديين إلى الرياض قادمين من ووهان الصينية.