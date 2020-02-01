مصر في انتظار المولود رقم 100 مليون

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تستعد مصر لاستقبال المولود رقم 100 مليون، إذ من المتوقع أن تعلن الساعة السكانية الرقمية على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وسط القاهرة، عن وصول المولود صاحب الرقم المميز.

وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ألكسندر بوديروزا، إن المولود المنتظر سينضم إلى شعب، كل ستة من عشرة أشخاص فيه دون سن 29 عاماً.

ووصل تعداد السكان في مصر حتى وقت كتابة هذا التقرير إلى 99.944.421 نسمة، وفق الساعة السكانية الرسمية التي تحدث على مدار الساعة.

وقال مسؤول بجهاز الإحصاء المصري عبدالحميد شرف الدين، "إذا طبقنا المزيد من الانضباط حتى يكون لدى الأسر عدد أقل من الأطفال، فيمكننا بلوغ معدلات خصوبة عند 2.1 بحلول 2032".

وأضاف أن ذلك لايزال يعني أن السكان سيزيدون إلى 153 مليوناً بحلول 2052، لكن إذا كان معدل الخصوبة 3.4، فسيبلغ الرقم 191 مليوناً.