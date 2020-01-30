ابنة بيل غيتس تعلن خطوبتها من شاب مصري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت جينيفر ابنة الملياردير الأميركي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل غيتس، موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الفارس المصري، نايل نصار.

جاء ذلك في تدوينتين نشرهما كل من نايل وجينيفر على صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" انستغرام"، حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، اشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير.."

وتابع نايل قائلا: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سوية في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا استطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي.."

من جهتها ردت جينيفر على صفحتها قائلة: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا، نعم مليون مرة.."