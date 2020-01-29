وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت امرأة استرالية مصرعها وذلك اثر تناولها قطعة من حلوى "اللامينغتون" دون أن تضبط عملية التنفس، فاستنشقت جوز الهند واختنقت، أثناء مشاركتها في مسابقة لتناول "الكيك" خلال احتفالات "يوم أستراليا الوطني".

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المسعفون لم يتمكنوا من انقاذ المرأة البالغة من العمر 60 عاماً بعد أن اختنقت أثناء مشاركتها في المسابقة التي أقيمت في فندق بكوينزلاند، جنوب شرقي البلاد.

وأضافت الصحيفة أن موظفي الفندق كانوا سريعين للغاية في محاولة تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فطلبوا سيارة الإسعاف".

يذكر أن حلوى "اللامينغتون" عبارة عن مكعبات من "كيك" إسفنجي مغطى بالشوكولاتة وجوز الهند المجفف