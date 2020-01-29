بالفيديو.. شاب ينقذ قططاً من الموت بكوب قهوة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن عامل كندي من انقاذ 3 قطط صغيرة بعدما عثر عليهم متجمدون على الطريق من درايتون فالي في ولاية ألبرتا في كندا، وهي منطقة تواجه حاليا طقسا شديد البرودة.

وتبين للعامل الكندي كيندال ديوش أن القطط المتروكة على الطريق لا تستطيع مغادرة الطريق لأن اثنتين منها عالقتين في الثلج.

وقام العامل بسكب القهوة الدافئة التي كان قد أعدها لنفسه، على ذيلي القطتين ليتمكن من إذابة الجليد وإطلاق سراحهما.

ونشر ديوش مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلا "لقد وجدت اليوم هؤلاء الزملاء الثلاثة على أحد الطرق الخلفية بالقرب من أحد آبار النفط. على الأرجح أن أحدهم ألقى بها هنا. الأمر المؤلم والسيء أنها تجمدت مع الثلج، لذا كان عليها البقاء هناك طوال الليل".

وأظهر الفيديو، الذي التقط الأربعاء الماضي، ديوش وهو يقترب من القطط في الثلج، ويمكن سماعه وهو يتحدث بالكاميرا قائلا: "انظروا إلى هؤلاء الصغار.. لا بأس.. لا بأس. أنتم متجمدون في الجليد. هل كنتم هنا طوال الليل؟".

وأوضح ديوش أنه أخذ القطط إلى منزله وقدم لها الطعام والماء، وأضاف: "أحضرتها إلى المنزل لأطعمها وأسقيها، ويبدو أنها تتمتع بصحة جيدة الآن".