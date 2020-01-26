إليكم قائمة بالدول التي سجلت إصابات بـ "فيروس كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية قائمة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بـ "فيروس كورونا" منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط - شرق) في ديسمبر وحتى الآن وجاءت على الشكل التالي:

-أستراليا

تأكد وجود أربع حالات في أستراليا في 25 يناير (كانون الثاني). الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتياً من ووهان قبل أسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

-باكستان

أعلنت باكستان اليوم (السبت)، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن قناة «إيه آر واي نيوز» قولها إن المريض المصاب بالفيروس سافر إلى مدينة مولتان عقب وصوله إلى كراتشي من الصين عبر دبي يوم 21 يناير الجاري.

-فرنسا

ثمة ثلاث حالات، هي الأولى في أوروبا، وتأكد التعرض لها في 24 يناير أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

-كوريا الجنوبية

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان. كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

-الولايات المتحدة

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير. وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها «في حال سريرية جيدة».

-اليابان

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أُدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان. وسُجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

-سنغافورة

أعلنت سنغافورة في 23 يناير عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال. وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاماً. وكذلك كان حال خمسينية تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير.

-ماليزيا

أعلنت ماليزيا عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بها. وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد، إن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل البالغ من العمر 66 عاماً والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أُجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.

-النيبال

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من الصين.

-تايوان

الحالة الأولى التي سُجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

-تايلاند

جرى تسجيل أول إصابة خارج الصين في تايلاند في 8 يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان. مذّاك، جرى تسجيل أربع حالات أخرى لصينيين. تعافى صينيان من بينهم وعادا إلى بلديهما.

وكان قد أُدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو - شي - منه وتلقى العدوى، حسبما أعلنت السلطات في 23 يناير.

-مناطق صينية شبه مستقلة

ثبتت إصابة خمسة أشخاص زاروا ووهان سابقاً. وأعلنت سلطات ماكاو في 22 يناير إصابة امرأة، وهي سيدة أعمال تبلغ 52 عاماً وصلت قبل ثلاثة أيام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية. وجرى تسجيل إصابة ثانية مذّاك.