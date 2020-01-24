3 صفات تجمع الكاذبين الجيدين

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت نتائج أبحاث جديدة أجرتها جامعة ماستريخت في هولندا،إلى أن الكاذبين الجيدين يشتركون بمجموعة من الخصائص، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأجريت الدراسة على ما يقرب من 200 شخص حول عاداتهم الكاذبة، وطلب منهم تسجيل قدراتهم على الكذب من واحد إلى 10، والاعتراف بعدد الأكاذيب التي أخبروها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما طُلب من المشاركين تبادل الاستراتيجيات التي يستخدمونها لإخبار الأكاذيب وتحديد مدى أهمية طريقة تفكيرهم.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين قالوا إنهم كاذبون جيدون يكذبون كثيرا وحول أمور عديدة خلال اليوم.

كما كانت الأكاذيب التي قالوها "غير منطقية" وغالبا ما تكون موجهة للزملاء والأصدقاء وغالبا ما يشاركونها معهم وجهاً لوجه.

الشيء الثالث الذي يشترك فيه الكاذبون الجيدون هو أنهم اعتمدوا كثيرا على الاستراتيجيات اللفظية للخداع.

وحاول الكاذبون جاهدين تضمين معلومات صادقة في أكاذيبهم لجعل عملية كشف الكذب صعبة على الآخرين.