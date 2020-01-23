تحدي "تيك توك" للعملات المعدنية.. حرائق خطيرة وماس كهربائي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء من تحدي تطبيق "تيك توك" الأخير والذي يظهر قيام مراهقين بحشر قطعة نقود معدنية قبل وصل الشاحن بمأخذ الكهرباء الامر الذي يشعل شرارة كهربائية.

وأشار خبراء إلى أن إجراء التحدي قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وحرائق خطيرة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وتم ربط حريقين في ماساتشوستس الاميركية في الاسابيع الاخيرة بأسباب تتعلق بالتحدي وفقا لما أعلنته وحدة الإطفاء في المنطقة.

وتسهم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر التحديات بسرعة كبيرة، في الوقت الذي يدعي بعضها نشر فكرة إيجابية كتحدي الثلج الذي انتشر للتوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري وجمع الأموال من أجل أبحاثه، فيما يحمل البعض الآخر نتائج كارثية مثل تحدي "كيكي" الذي يظهر أشخاصا يؤدون رقصة على أنغام أغنية شهيرة في الشارع بعد نزولهم من السيارة، حيث صدمت سيارة مسرعة شابة بعد لحظات من زولها من السيارة لتأدية التحدي.