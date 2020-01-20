في مثل هذا اليوم.. تنصيب أغلب رؤساء أميركا ودخولهم البيت الأبيض

المصدر: متابعة ديما منصور

عندما تعود لتاريخ 20 يناير لمتابعة أهم الأحداث التي حصلت في العالم في مثل هذا اليوم، فإن أكثر ما يلفت انتباهك هو أن غالبية رؤساء الولايات المتحدة الأميركية تولوا مهامهم الرئاسية في نفس هذا التاريخ. على الرغم من أن الرؤساء اللذين سبقوهم كانوا، بغالبيتهم، قد أدوا القسم الرئاسي بتاريخ 4 أبريل. إلا أن تعديلا دستوريا حدث في العام 1933، كان سببا في هذا التغيير.

ويشار إلى أن القسم الرئاسى الأميركى يعتبر بمثابة إعلان رسمي ليتولى الرئيس الأميركى المنتخب مقاليد الحكم، ويبدأ مدته الرئاسية التى يتم تجديدها كل 4 سنوات.

وكان قد تم اختيار يوم 20 يناير ليتم به القسم الرئاسي، نتيجة لحدوث تعديل دستورى بدستور الولايات المتحدة الأميركية عام 1933، حيث تم تغيير يوم القسم الرئاسي من 4 مارس إلى 20 يناير بعد أن استمر يوم القسم الرئاسى بتاريخ 4 مارس قرابة 136 عام.

وكان أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية يتلو القسم بشكل عام هو الرئيس جورج واشنطن في 30 أبريل 1789، بينما كان أول رئيس يتلو القسم يوم 20 يناير هو الرئيس الأميركى الأسبق، فرانكلين روزفلت.

ويتم القسم الرئاسى بالكونجرس الأميركى، أو كابيتول الولايات المتحدة مجلس الشيوخ، أي مجلس نواب الولايات المتحدة الأميركية، وذلك وفقًا لما جاء بالدستور الأميركي.

وينص الدستور الأميركي على أن يؤدي رئيس البلاد يوم تنصيبه قسما من 35 كلمة يتعهد فيه بأن يفعل كل شيء في استطاعته لخدمة البلاد وحماية دستورها.

وهذا هو نص القسم:

"أقسم بأن أخلص في أداء عملي رئيسا للولايات المتحدة، وسأفعل كل ما يمكنني فعله للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه، فلتساعدني يالله".

وفيما يلي قائمة برؤساء أميركا اللذين تولوا مهامهم الرئاسية في مثل هذا اليوم، 20 يناير:

1945 - إعادة تنصيب الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت رئيسًا لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كامله ودخل بفترة رئاسية رابعة.

1953 - دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1961 - جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1969 - ريتشارد نيكسون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1977 - جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1989 - جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

1993 بيل كلينتون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

2001 جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

2009 - باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.

2017 - نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب دونالد ترامب ومايك بنس كرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة على التوالي.