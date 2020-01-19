طفل في أغرب مكان بسيارة في إسبانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشفت السلطات الأمنية الإسبانية طفلاً "محشوراً" خلف صندوق التخزين الأمامي، داخل سيارة كانت في طريقها إلى إسبانيا.

وقالت صحف إسبانية إن المكان الذي اختبأ فيه الصبي كان صغيراً وضيقا جدا، حيث اضطر إلى الاستلقاء في "وضعية الجنين" وجمع رجليه طوال الرحلة، قبل أن يتم اكتشافه من قبل قوات الأمن في مليلية.

وجرى استدعاء طبيب على وجه السرعة، على اعتبار أن الطفل، الذي لم يكشف عمره، كان يحتاج بشكل عاجل إلى الإنعاش والرعاية الصحية.

وتستخدم السلطات الأمنية معدات متخصصة في كشف دقات القلب، للعثور على المهاجرين المختبئين داخل السيارات والشاحنات