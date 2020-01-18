ممرضة تقتل زوجها بـ"قطرة" في أميركا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 25 عاماً، بحق ممرضة أقدمت على قتل زوجها بوضع"قطرة" لعلاج التهاب العيون في المشروبات التي كانت تقدمها له.

كانت لانا سو كلايتون "53 عاماً"، تضع محلول "فيسين" في مشروبات زوجها على مدار 3 أيام.

وادعت كلايتون خلال محاكمتها أنها كانت تحاول فقط ازعاج زوجها وليس قتله.

لكن المحكمة وجهت إليها تهمة القتل، خاصة وأنها حيث أنها أطلقت سهماً على زوجها قبل سنتين، لكن المتهمة أكدت أنها كانت تدافع عن نفسها عندما أطلقت السهم، كونها كانت تهرب من زوجها بينما كان يلقي أشياء عليها.

وقال الادعاء إن محاولة التسميم هذه جاءت رغبة من المتهمة في الحصول على ممتلكات زوجها رجل الأعمال المتقاعد، التي تقدر بنحو مليون دولار.

وكان الزوج مؤسسا ومديرا تنفيذيا لشركة توريد معدات العلاج الطبيعي، وهي مؤسسة لها فروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى تقاعده عام 1995.