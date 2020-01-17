مسلحان يطلقان النار على طلاب مدرسة في البرازيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت كاميرات مراقبة رجلين مسلحين اقتحما ملعبا في مدرسة بمدينة فورتاليزا شمال شرقي البرازيل، أثناء مباراة كرة قدم، وفتحا النار على اللاعبين دون سابق إنذار.

وأدت الواقعة إلى إصابة 3 مراهقين على الأقل بأعيرة نارية.

وقالت شبكة "غلوبو" الإعلامية البرازيلية، إن رجلين مجهولي الهوية اقتحما الملعب أثناء المباراة.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة، الرجلين وهما يحملان مسدسا، ويطلقان النار عشوائيا على اللاعبين، فيما عمت الفوضى الملعب وحاول الجميع الهرب من الأعيرة.

وطبقا لبيان من المدرسة، فإن المصابين لم يتعرضوا لجراح مميتة لحسن الحظ، فيما بدؤوا يتعافون من هول المشهد المروع.