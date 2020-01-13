عامل يعثر على عارضة أزياء روسية بين الحياة والموت!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثر عامل نظافة أسفل نافذة منزل وسط موسكو على عارضة أزياء روسية حسناء في مرحلة حرجة بين الحياة والموت بعد حادث غامض.

وكانت كسينيا بونتوس، البالغة من العمر 21 عاما، تتواجد في شقة بالطابق الثالث مملوكة لأحد أصدقائها قبل الحادث الغامض، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن العارضة، التي سبق أن ظهرت صورها على صفحات مجلات شهيرة، تعاني من إصابات في الرأس والصدر، بالإضافة إلى كسر في الحوض والضلوع والساقين.

وفتحت السلطات تحقيقا مبدئيا في الحادث بعد أن أبلغ العامل الذي عثر عليها الشرطة، حيث كانت ممددة وسط نباتات الشارع، وفي برد قارس إذ بلغت الحرارة نحو 5 درجات مئوية.

من جانبها قالت صديقة مقربة من كسينيا بونتوس أن صديقتها كانت ترتاد حفلاً في ذلك المساء، مؤكدة أنها لا تتعاطى المخدرات.