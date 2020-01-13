إطلاق نار ينهي مباراة كرة سلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم طالب على اطلاق النار على زميله أثناء مباراة كرة سلة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأميركية، أمس.

وانتهت المباراة فور سماع صوت اطلاق النار، داخل الملعب في المدرسة.

وأطلق المتهم النار على زميله الذي يبلغ من العمر 18 عاما أثناء المباراة، بعد اندلاع معركة بين مجموعة من المراهقين.

وقالت شرطة دالاس في بيان صحافي، إنه جرى نقل الشاب إلى مستشفى محلي حيث ظل في حالة حرجة.

وأوضحت الشرطة أن المتهم الذي يبلغ من العمر 15 عاما قام بتسليم نفسه، حيث وجهت إليه تهمة الاعتداء، مشيرة إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأحداث الآخرين كأشخاص مشتبه فيهم، لكن لن يتم توجيه تهم إليهم.



وذكرت تقارير محلية أن المباراة كانت تجرى بين مدرستي " ساوث أوك كليف" و"جاستن كيمبل".

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار، فيما تواصل الشرطة استجواب والتحقيق مع الطلاب والأشخاص الذين كانوا حاضرين.