بسبب علاقة غير شرعية.. أب ينهي حياة نجلته بمصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن ضباط المباحث بمحافظة البحيرة، اليوم، من كشف لغز تغيب فتاة بقرية تابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، وتبين أن والدها قتلها ودفنها بأرض زراعية على شاطئ النيل بعد علمه بحملها سفاحاً من علاقة غير شرعية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطاراً يفيد ببلاغ أهلية فتاة بإحدى قرى مركز شبراخبت بتغيبها عن المنزل، وتوصلت تحريات المباحث لقيام والدها 48 عاماً بقتل ابنته 17 عاماً، بعد علمه بحملها سفاحاً من علاقة غير شرعية.

وأوضحت التحريات، أن الوالد اصطحب ابنته لأرض زراعية على شاطئ نهر النيل، وقتلها ودفنها وأبلغ الأجهزة الأمنية بتغيبها وعدم عودتها للمنزل لإبعاد الشك عنه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقتل ابنته دفاعاً عن شرفه.