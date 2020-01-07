العاصمة الأغلى عالمياً في قيمة تذكرة المواصلات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مؤشر (world index) في تقرير نشره له، خلال الشهر الماضي، أن لندن هي العاصمة الأغلى في ثمن تذاكر النقل العام، مقارنة بـ12 دولة في العالم، وكذلك بمعدل «قيمة تذكرة المواصلات» شهرياً مقارنة بمعدل دخل المواطن إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن تذاكر مواصلات النقل العام في لندن هي الأغلى في العالم، حيث فاقت قيمتها في مدن معروف عنها ارتفاع أسعار قيمة تذاكر مواصلات النقل العام، مثل نيويورك، وباريس، وهونغ كونغ.

وأضاف أنه في الوقت الذي يبلغ فيه ثمن التذكرة في العاصمة الأميركية واشنطن 3.79 دولارات، فإنّ سعرها في لندن يبلغ 5.10 جنيهات إسترلينية.