يسلخ 4 كلاب ليصنع معطف!

المصدر: موقع الامارات اليوم

أقدم أميركي من ولاية كنتاكي على سلخ 4 من كلاب جيرانه لصنع معطف ووجهت الشرطة المحلية إليه اتهامات بتعذيب حيوانات.

وكان أحد جيران جوناثان دي واتكينز (38 عاما) قد أبلغ السلطات بالأمر، بعد أن جاء المتهم إلى منزله لطلب شيء منه وكانت الدماء تلطخ ملابسه، وعندما سأله عن السبب قال له إنه كان يسلخ الكلاب.

لكن الجار لم يصدقه في البداية حيث أنه كان مصابا بمرض عقلي في الماضي، غير أنه بعد ساعات رأى الجار ما بدا أنها جلود وجيف كلاب أمام الشرفة الأمامية لمنزل المتهم.

وقال الجار للشرطة إنه فقد كلبين ويعتقد أن جاراً آخر فقد كلبين آخرين أيضا.

وبعد تلقي البلاغ وجد أحد عناصر الشرطة واتكينز في منزله ولديه سكين وما بدت دماء على ملابسه.

وعندما سأله الشرطي من أين أتت الدماء، أجاب واتكينز قائلا "أصنع لنفسي معطفا من الكلاب".

وأبلغ واتكينز الشرطي بأنه طعن الكلاب وسلخها.

وأمرت المحكمة باحتجازه دون كفالة، وإجراء فحص نفسي له.