عشرات الإصابات بمرض تنفس غامض بالصين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتفع عدد حالات الإصابة بنوع جديد من الالتهاب الرئوي الفيروسي المرتبط بسوق المواد الغذائية في الصين إلى أربع وأربعين حالة، بحسب السلطات الصحية المحلية من بينها إحدى عشرة حالة بالحرجة، وفقا لما جاء في وكالة "الاسوشيتيد برس".

وأضافت المفوضية أن كافة الحالات تخضع للعلاج في عزل صحي وأن 121 شخصاً كانوا على اتصال وثيق بتلك الحالات تحت المراقبة.

وقالت السلطات إن العرض الأكثر شيوعاً هو الحمى، مع ضيق في التنفس إضافة إلى ظهور التهاب الرئة في "عدد محدود" من الحالات، بدون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت المفوضية أنه لم تظهر دلائل على انتقال العدوى من شخص لآخر.

ومعظم الحالات تم رصدها في سوق مأكولات بحرية في ضواحي مدينة ووهان مترامية الأطراف جنوب الصين، حيث تشمل المعروضات حيوانات برية تنقل فيروسات خطيرة للبشر.