حالة طوارئ جديدة في "نيو ساوث ويلز" الأسترالية

المصدر: سيدني - (د ب أ)

تقرر إعلان حالة طوارئ جديدة، اليوم، في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرق أستراليا، حيث من المتوقع أن تضرب ظروف حرائق أشد سوءاً الولاية بعد غد السبت.

وقال رئيس وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان إن حالة الطوارئ ستبدأ غداً الجمعة، وسوف تستمر لمدة سبعة أيام، مما يمنح صلاحيات أكبر لمفوض خدمات الاطفاء في المناطق الريفية لمكافحة الحرائق.

وتشمل حالة الطوارئ عمليات الإجلاء القسري للسكان وإغلاق الطرق وتوجيه الشرطة للقيام ببعض المهام.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تصل، بعد غد السبت، موجة حارة عبر القارة من ناحية الغرب، إلى الساحل الجنوبي الشرقي، وهو الأمر الذي سيتسبب في هبوب رياح قوية وبلوغ درجات الحرارة حوالي 45 درجة مئوية.