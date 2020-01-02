تايوان تؤكد مقتل رئيس الأركان و7 عسكريين في حادث تحطم مروحية

المصدر: تايبيه - د ب أ

أكدت تايوان مقتل رئيس الأركان وسبعة عسكريين في حادث تحطم مروحية شمالي البلاد اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن رئيس الأركان "شين يي مينج" 62 عاما، من بين كبار العسكريين الذين لقوا حتفهم في حادثة اليوم.

وأقلعت المروحية العسكرية، وهي من طراز "يو إتش-60 إم بلاك هوك"، في الساعة 07:50 من العاصمة التايوانية تايبيه سيتي في مهمة روتينية لتفقد القوات المنتشرة في المناطق النائية بمقاطعة ييلان شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة أن المروحية اضطرت للقيام بهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرب من تايبيه بعد 30 دقيقة فقط من الإقلاع.

وكانت المروحية تقل 13 شخصا، تم إنقاذ خمسة، بينهم مراسل عسكري، ونقلهم إلى المستشفيات.

وقال قائد سلاح الجو "هسيونج هو-تشي" في مؤتمر صحفي في تايبيه إنه لم يتضح بعد سبب الحادث.

وأضاف أنه "تم تشكيل قوة مهام للتحقيق في الحادثة".