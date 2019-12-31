هجرة حيتان قاتلة لإيطاليا تُبهج السكان

المصدر: إيطاليا - رويترز

رُصدت ثلاثة حيتان قاتلة في منطقة بحرية تفصل بين شبه الجزيرة الإيطالية وجزيرة صقلية بالبحر المتوسط، في أول رؤية من هذا القبيل في مضايق صغيرة.

ويعتقد علماء الأحياء البحرية أنها نفس المجموعة التي جاءت أصلا من أيسلندا وشوهدت قبالة ساحل شمال غرب إيطاليا في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووصلت 5 حيتان قاتلة، من نوع أوركا، قبالة ميناء جنوة في شمال إيطاليا أوائل شهر ديسمبر، وسرعان ما حدد علماء الأحياء البحرية أنها قادمة من أيسلندا، على بعد أكثر من 5200 كيلومتر.

ورأى أحد الصيادين المحليين زعانف الحيتان القاتلة تخرج من الماء وصورها وهي تسبح إلى جانب قاربه، وقال لوكالة "رويترز": ”تقدمت حتى كدنا نلمسها... وجودها هنا في مضيق ميسينا أفضل شيء في حياتي“.

وقالت جمعية حراس حيتان أوركا في أيسلندا ”هذا أول تسجيل على الإطلاق لهجرة حيتان أوركا بين أيسلندا وإيطاليا في تاريخ أبحاث الحيتان القاتلة ونعتقد أن الهجرة لمسافة تزيد على 5200 كيلومتر من أطول طرق الهجرة المسجلة على الإطلاق في العالم“.

وضمت المجموعة عجل حوت (حوت صغير) يُعتقد أن عمره نحو عام نفق في البحر قبالة جنوة، وأظهرت لقطات مصورة نشرها خفر السواحل الحوت الأم وهي تحاول حمل صغيرها النافق قبل أن تتخلى أخيرا عن جيفته بعد عدة أيام.