دراسة: نوع فنجان القهوة يؤثر في طعمها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أجرى علماء بجامعة سان باولو في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، اختبارات تضم خبراء ومدمني قهوة لمعرفة ما إذا كان شكل فنجان القهوة وملمسه يؤثر على طعمها أو تجربة شرب القهوة بشكل عام.

ووجدوا أن ملمس الفنجان صنع فرقا كبيرا في نتائج الاختبار، الذي شارك فيه أكثر من 230 شخصا.

حيث تم تقديم قهوة برازيلية عالية الجودة في فنجان خزفي ناعم وآخر مصنوع من السيراميك الأبيض ذي النهايات الخشنة من الداخل و الخارج، وتحمل الفناجين نفس الشكل والوزن.

وقال المشاركون في التجربة إن طعم القهوة كان أكثر حلاوة عندما تم تناولها بكوب أملس، فيما حملت طعما حمضيا في الكوب الآخر.

وقال القائمون على الدراسة إن هذه النتائج تدل على ان التجربة الحسية تؤثر على الحكم في الأذواق الأساسية.

واعتبر المشاركون في الدراسة أن الطعم اللاحق للقهوة في الفك كان أكثر جفافا في الأكواب الخشنة مقارنة بطعمها في الكوب الأملس.