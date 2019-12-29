بالفيديو.. رأسان و5 جثث على متن قارب كوري!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة اليابانية على رفات 5 أشخاص على الأقل، أمس، في قارب خشبي على ساحل إحدى الجزر اليابانية، يشتبه في أنه قادم من كوريا الشمالية.

وقال المسؤول في خفر السواحل الياباني إن الشرطة عثرت على الرفات في قاع القارب، في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على شاطئ جزيرة سادو التي تقع قبالة نيغاتا شمال غربي اليابان.

وأضاف أن الشرطة عثرت على رأسين و5 جثث، مشيرا إلى أن سبب الوفاة لا يزال قيد التحقيق.

وقال شينين إن القارب يحمل حروفا باللغة الكورية من الخارج.

ولم يتسن للمسؤول بعد معرفة إن كان الرأسان لاثنين من الجثث أم لشخصين آخرين، وقال إن الأمر رهن التحقيق.