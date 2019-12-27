اكتشاف قصر أثري عمره 1000 عام في المكسيك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مسؤولون مكسيكيون معنيون بالأنثروبولوجيا إن علماء الآثار اكتشفوا قصرا كبيرا ربما كانت تستخدمه النخبة في حضارة المايا قبل أكثر من ألف عام في مدينة كولوبا القديمة بالقرب من منطقة كانكون السياحية الشهيرة حاليا في شرق المكسيك.

وذكر المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ بالمكسيك في بيان أن بقايا المبنى البالغ ارتفاعه 6 أمتار وطوله 55 مترا وعرضه 15 مترا تشير إلى أن القصر كان مأهولا لفترتين طويلتين ما بين 600-1050 بعد الميلاد.



وتم اكتشاف القصر في شرق منطقة كولوبا الأثرية، وهي موقع رئيسي قبل الحقبة الإسبانية في ولاية يوكاتان المكسيكية.