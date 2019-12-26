الرقص والاستمتاع بالموسيقى.. قدرات جديدة يتمتع بها الشمبانزي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة، عن قدرات جديدة تتمتع بها قردة الشمبانزي، تتمثل في استمتاعها بالموسيقى والرقص.

وركزت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة طوكيو على 7 قردة شمبانزي، استمعت إلى مقطوعات موسيقية على البيانو لمدة دقيقتين، 6 مرات يوميا ولمدة 6 أيام.

ووجد الباحثون أن القردة لديها إحساس بالإيقاع، حيث أن القرود كانت تأرجح أجسادها وتهز رؤوسها بطريقة تتماشى مع ما تستمع إليه، كما قامت أحيانا بالتصفيق وتحريك أقدامها مع الموسيقى.

وأشارت الدراسة، إلى أن القردة المذكرة تستجيب للموسيقى بصورة أكبر. وكانت الحركات الراقصة أكثر وضوحا عندما كان أحد القرود يقف على قدميه، وليس على أطرافه الأربع، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وبقى أحد القرود ويدعى "أكيرا"، متواجدا في المكان الذي يشهد عزف الموسيقى لفترة أطول، في دلالة على سعيه خلف النغمات بشكل متعمد.