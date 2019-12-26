قتل تمساح في حديقة حيوان لإنقاذ حياة حارسة

المصدر: زيوريخ - د ب أ

قال مدير حديقة حيوان في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم الأربعاء إنه تم قتل تمساح بعدما أمسك بيد حارسة بالحديقة بين فكيه.

ووقع الحادث بينما كانت الحارسة تحاول تنظيف حظيرته.

وعندما قامت بإبعاد التمساح الفلبيني من المنطقة، أطبق على يديها ولم يتركها لعدة دقائق.

وقال مدير الحديقة اليكس رويبيل، إن الحديقة قررت قتل الحيوان الذي كان يبلغ طولها 1.5 متر ويزن 15 كيلوجراما لإنقاذ الحارسة.

ولا تزال الحارسة تتلقى العلاج في المستشفى

يذكر أن التمساح الفلبيني من الانواع النادرة، حيث لم يتبق منه سوى 250 تمساحا في البرية.